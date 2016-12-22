أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون “فرانك وولف” للحريات الدينية الدولية الذي يجبر الدول على السماح للأفراد بالحريات الدينية والإلحاد وإنشاء دور العبادة وعدم معاقبة الأفراد بسبب تغيير دينهم أو آرائهم الدينية.
ووقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع القانون الذي تقدم به “فرانك وولف” النائب الجمهوري وعضو الكونجرس السابق عن ولاية فرجينيا، وهو القانون الذي يجبر السلطات التنفيذية الأمريكية على اتخاذ عقوبات ضد الحكومات الأجنبية التي تخالف ذلك القانون.
ويثير هذا القانون قلق بعض الدول من بينها دول إسلامية، خصوصًا مع إرفاق أعضاء من الكونجرس تقرير يضع عدة دول بينها دول عربية وإسلامية على قائمة أكثر الدول التي تثير القلق في شأن الحريات الدينية.
ويرى أعضاء في الكونجرس أن القانون الجديد سيُساهم في دفع الحريات الدينية على مستوى العالم ويعزز الدبلوماسية ومكافحة الإرهاب وينهي التطرف والطائفية، كما سيخلص الكثير من الشعوب منهم مسلمون ومسيحيون وهندوس ويهود من الاضطهاد في مختلف دول العالم.
ووفقًا لتشريع “فرانك وولف” أن الدولة التي تضاف على قائمة المراقبة في تقريرين لمدة سنتين لوزارة الخارجية؛ سيتم وضعها ضمن قائمة الدول التي تشكل تهديدًا خاصًا.
ويشمل القانون إصدار قائمة بأسماء الأشخاص الذين يسجنون بسبب أديانهم أو طوائفهم أو إلحادهم وخلافه للدفاع عنهم ، وتعيين مستشار خاص للرئيس بشأن الحريات الدينية الدولية في مجلس الأمن القومي ، وأن يكون هذا القانون من ضمن أولويات الأمن القومي الأمريكي.
ويأتي ذلك القانون عقب قانون جاستا المثير للجدل الذي يشكل مصدر قلقٍ كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية.
- صور: ملخص لأرقام الميزانية العامة للمملكة 2017
- 6 أسباب تجعل ميزانية السعودية في 2017.. استثنائية
- تعرف على تفاصيل المرسوم الملكي للميزانية العامة للدولة
- ميزانية 2017 تتضمن لأول مرة تفصيلاً للدين المحلي والخارجي والربح من النفط
- القنيبط يكشف تفاصيل لقائه بـ ولي ولي العهد.. وأسباب احتكار وسائل إعلام أجنبية لأخباره ولقاءاته
- فيديو وصور: خادم الحرمين يقر ميزانية 2017.. الإيرادات 692 مليار والمصروفات 890 مليار والعجز 198 مليار
- الصحة تكشف حقيقة إغلاق الصيدليات الحكومية
- ميزانية 2017 تعلن اليوم بإصلاحات غير مسبوقة
- الشورى يطالب بخفض القبول في الجامعات وتوجيه الطلاب لمهن السباكة والكهرباء
- تقدم الإعداد لأول مفاعل نووي سعودي بالتعاون مع كوريا الجنوبية