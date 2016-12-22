افتتحت طبيبة سعودية مركزاً خيرياً متخصصاً في طب وعلاج الأسنان داخل أحد مخيمات اللاجئين السوريين الواقعة في الأردن..بحسب مزمز
وساهم المركز الذي تبرعت بإنشائه الطبيبة مريم بن لادن، في تخفيض فترة انتظار مرضى الأسنان داخل المخيم؛ حيث كان معدل انتظارهم يصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن يتمكنوا من مقابلة الطبيب.
تجدر الإشارة إلى أن الطبيبة مريم سبق لها قطع القناة الإنجليزية سباحة كأول مواطني المملكة تحقيقاً لهذا الإنجاز، وأوضحت في حينه أنها تهدف من هذه المغامرة إلى لفت الأنظار للمعاناة التي يعيشها الشعب السوري.