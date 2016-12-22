تأثر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، باكياً خلال حديثه في إحدى حلقات برنامج “هدايات” عن أثر الإخلاص لله، ووجوب أن تكون مجالس العلماء خالصة لوجه الله تعالى.
واستحضر آل الشيخ في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من البرنامج الذي أُطلق الأسبوع الماضي في نسخته الأولى، قصص العلماء في الإخلاص والتواضع لله، خاتماً حديثه بأن “التواضع سمة النجاح”..بحسب مزمز
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الوزير يتضمن عدداً من المشاهد المختارة من لقاءاته، ومحاضراته، وندواته، ودروسه، التي حوت في طياتها وصايا وتوجيهات مهمة للطلبة، والعلماء، وعموم الناس، في عدد من المسائل الدعوية والشرعية.