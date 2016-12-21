لو أن كلامه بدون فيديو ما صدقناه أبدا. الشاب السعودي أسامة الدغيري الذي يتابعه مئات الآلاف على سناب شات وانستغرام، يتحدث إلى الحيوانات ويصدر أوامره لها وهي بدورها تنفذ..بحسب مزمز
أسامة الذي يربي معظم أنواع الحيوانات المفترسة، قال لسارة الدندراوي خلال برنامج “تفاعلكم” إنه عند مرض أحد الحيوانات التي يربيها في بيته فإنه لا يخلد لنومه قلقا وحزنا على الحيوان المريض.
وأضاف أنه يعرف مزاج الحيوان المفترس ويبتعد عنه عند سوء مزاجه، لكنه يلاعب الأسود والنمور والفهود وقتما تكون تلك الحيوانات صافية الذهن، وسعيدة.