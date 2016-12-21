أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكمًا بقتل سائق معلمات، أدين باستدراج معلمة والاعتداء عليها وتصويرها ومن ثم ابتزازها، متراجعة عن حكم أصدرته في السابق بحبسه 5 سنوات بعد طلب محكمة الاستئناف توقيع أقصى عقوبة عليه.
وكشف مصدر وفقاً لـ”الوطن”، أن السائق كان يوصل المعلمة صاحبة الـ”36 عاماً” المعتدي عليها لمقر عملها خارج المدينة ويعيدها إلى منزلها، وفي إحدى المرات كانت آخر مَن تبقت معه لإيصالها من بين زميلاتها، ليستدرجها لشقته واعتدى عليها وصورها، ثم هددها بنشر صورها إذا لم تدفع له مبلغًا من المال.
وأضاف المصدر أن المعلمة تقدمت بشكوى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدمت 15 دليلاً، ليتم إيقاف السائق وهو مواطن ثلاثيني وتبيّن وجود صور للمعلمة على جواله كما تم ضبط مخدرات كانت بحوزته وسُلمت للشرطة.
وأشار إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة وجهت للسائق تهم حيازة مخدرات وصور للمجني عليها وأخريات، وتهديدها ونقل معلمات دون ترخيص، ومحاولة تضليل العدالة بإخفاء عنوان سكنه وتغيير معالمه.
وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمًا بحبس المواطن 5 سنوات وجلده 1000 جلدة بعد رؤيتها أن الجريمة حدثت بسبب تفريط المجني عليها، لكن الجاني اعترض على الحكم ورفع اعتراضه لمحكمة الاستئناف التي اعترضت على الحكم وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لسوء مسلكه وتعدد سوابقه ليصدر حكم بتنفيذ حد الحرابة بحقه وقتله.
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