قال مصدر مطلع إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتجه لتفعيل الخدمة الذاتية في محطات الوقود عبر شركات حديثة مصنفة بأعلى معايير السلامة.
وأفاد مدير عام التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية المهندس مازن بخرجي وفقاً لـ”الوطن” أن الوزارة صنفت نحو 13 شركة مشغلة لمحطات الوقود على مستوى المملكة، وأصبحت المنافسة محصورة في شركات مؤهلة ومتخصصة.
وبيَّن أن من ضمن عناصر المنافسة بين تلك الشركات هي تطبيق الخدمة الذاتية للتعبئة عبر طرق دفع متقدمة والتشغيل الإلكتروني لمحطات الوقود، بينما يجب أن تتوافر بها تقنيات تشغيلية متطورة ومعايير بيئية إضافةً إلى معايير السلامة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق تلك الآليات على محطات الطرق السريعة والإقليمية كمرحلة أولى، وسيتم الانتقال لاحقاً إلى المرحلة الثانية التي تشمل محطات الوقود داخل المدن.
من جانبه، أكد رئيس بلدية الخبر المهندس عصام الملا أن بعض الشركات بدأت في تفعيل تلك الخدمات بعدد من محطات الوقود.
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