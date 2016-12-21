قبضت شرطة منطقة حائل على أربعة سعوديين؛ نفَّذوا جريمة سطو مسلح، استولوا خلالها على مبلغ يزيد على ٢٦٩ ألف ريال من هايبر بنده. فيما تمت استعادة الأموال.
وتفصيلاً، صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بناء على البلاغ الذي تلقته دوريات الأمن بعد منتصف ليلة يوم الأحد ١٤٣٨/ ٣/ ١٩هـ من أحد حراس أمن أسواق هايبر بنده بمدينة حائل، حول تعرُّض السوق لسطو مسلح من قِبل شخصين ملثمين، قاما بتقييده، والاستيلاء على مبلغ مالي نقدي (٢٦٩٥٥٢) ريالاً، فقد أسفرت نتائج التحقيق في هذه الجريمة – بتوفيق الله – عن القبض على المتهمين بارتكابها، وعددهم أربعة سعوديين، تتراوح أعمارهم من ٢١ إلى ٢٣ عامًا..بحسب مزمز
وأضاف: تم ضبط الأموال التي استولى عليها الجناة، ومسدس بحوزتهم، ويتم استكمال إجراءات التحقيق معهم، والوقوف على ارتباط أي منهم بالجرائم المماثلة؛ وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل.
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