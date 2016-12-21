أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف إعانات غير المحدثين من مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة.
وجددت الوزارة قبل قليل دعوتها لمستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الشخصية عبر eservices.mlsd.gov.sa أو فروعها بالمناطق..بحسب مزمز
وقالت: “من المقرر أن يوقف الصرف عن الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية في تاريخ 1-4 المقبل، على أن يتم استبعادهم من القائمة في 1-5-1438هـ”.
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