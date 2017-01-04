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بعد هجوم اسطنبول.. إعلامية سعودية تهدد بمقاضاة المبلبلين وتكشف حقيقة ماحدث
تحدثت زوجة المشتبه فيه بتنفيذ هجوم اسطنبول، الذي وقع ليلة رأس السنة في مقهى ليلي، وأوقع 39 قتيلا، عن تفاصيل…
04/01/2017
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